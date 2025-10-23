Жертва политики: Volkswagen оказался на грани закрытия

Немецкий Volkswagen может остановить выпуск нескольких ключевых моделей на основных заводах уже на следующей неделе. Причина — дефицит полупроводников, вызванный торговой войной между США и Китаем, пишут западные СМИ. Помимо этого, концерн обнаружил финансовую дыру в €11 млрд, которую планирует закрыть распродажей своих предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится остановить производство двух ключевых моделей — Golf и Tiguan — из-за острого дефицита полупроводников, выяснил Bild. Причина — остановка работы крупного производителя чипов Nexperia, который находится в Нидерландах, но принадлежит китайской Wingtech Technology Co.

12 октября правительство Нидерландов взяло Nexperia под контроль, чтобы обеспечить собственный запас микросхем. Практически все акции производителя, принадлежащего китайскому IT-гиганту, были переданы под внешний контроль. Решение приняли после того, как Пекин ограничил экспорт редкоземельных элементов и магнитов.

«В отношении компании был применен «Закон о доступности товаров», чтобы «предотвратить ситуацию, при которой товары, производимые Nexperia, станут недоступными в чрезвычайной ситуации», — заявили в правительстве Нидерландов.

Генеральный директор и акционер Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранен от должности по решению суда. По данным CNN, такое решение было принято после того, как американские официальные лица сообщили правительству Нидерландов, что Чжана нужно заменить, чтобы Nexperia была исключена из списка компаний, которые США считают угрозой национальной безопасности или своим внешнеполитическим интересам.

«Под давлением Вашингтона правительство Нидерландов взяло под контроль китайскую компанию по производству микросхем, базирующуюся в Нидерландах.

Этот шаг наглядно демонстрирует, как страны оказались втянутыми в борьбу между США и Китаем за технологическое доминирование», — отмечает CNN.

Китай в свою очередь счел эти действия чрезмерными и ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив китайскому подразделению компании и ее партнерам вывозить за границу КНР некоторые комплектующие.

Сокращение поставок чипов затронет немецкую автопромышленность совсем скоро, пишет Bild. При этом для восстановления отрасли могут понадобиться месяцы. В Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) также выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией, поскольку «она может оказать существенное влияние на производство автомобилей».

Автокомпании BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и другие бренды уже заявили, что внимательно анализируют ситуацию.

Будет катастрофа

Это не единственная проблема глобального масштаба, с которой за последние месяцы столкнулся Volkswagen. Крупнейшему автопроизводителю Европы грозит финансовый кризис из-за нехватки €11 млрд на разработку новых моделей в 2026 году, отмечает Bild.

При этом ситуация плохая во всей группе компаний Volkswagen: автокомпания Porsche перестала приносить прибыль, материнский бренд Volkswagen испытывает аналогичные трудности, проводятся повсеместные сокращения в маркетинге, продажах и инвестициях. Планируется срочная продажа активов, среди которых производитель двигателей Everllence (бывший MAN Energy), дочерние компании Italdesign и IAV.

«Для VW приостановка производства стала бы катастрофой. Компания уже столкнулась со значительным давлением из-за падения на ключевых рынках в Китае и США», — передает Bild.

Если проблему не решить, то Volkswagen будет временно закрывать заводы в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и других городах.

Принадлежащие корпорации марки Porsche, Audi, Skoda, SEAT и Bentley также претерпевают трудности.

«Если план сэкономить не сработает, то это приведет к эффекту домино. Инсайдеры опасаются, что если финансовая ситуация для VW ухудшится, то это понизит кредитный рейтинг компании <...> в таком случае Volkswagen бы пришлось платить повышенный процент по долгам», — отмечает Bild.

Европа выстрелила себе в ногу

Старые игроки мирового авторынка больше не выдерживают конкуренции, полагает экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, в очень сложной ситуации оказался не только Volkswagen, но и Nissan, General Motors, Stellantis и другие.

«У Volkswagen большие проблемы в Китае, на который приходилась львиная доля продаж. Стремительно теряют клиентов Skoda и Audi. На европейском рынке у Volkswagen тоже все трудно. В целом автопромышленность в Европе сейчас находится под давлением. Пошлины США добавили значительную часть дегтя в эту бочку», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

По его словам, давление Евросоюза на автокомпании в вопросах «зеленого» энергоперехода и ухода из России сыграло немалую роль в сложившемся кризисе. Если бы Volkswagen остался в России, то китайские машины не смогли бы захватить рынок настолько сильно, уверен он.

«Себестоимость производства автомобиля в Европе сильно выросла, это произошло из-за того, что Евросоюз сам выстрелил себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», — убежден Мосеев.

С ним согласился автоэксперт Игорь Моржаретто: по его мнению, Volkswagen и руководство ЕС допустили серьезную ошибку в планировании.

«Уже стало ясно, что в Европе не нужно такое количество электромобилей, как планировалось. Отказываться так просто от двигателя внутреннего сгорания нельзя, и Volkswagen активно сейчас возвращается к теме его развития. Это все ошибки планирования на уровне Евросоюза», — заявил «Газете.Ru» Моржаретто.

Немецкий автогигант не рухнет окончательно, но будет вносить корректировки в модельный ряд, полагает он.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский также считает, что популярные модели Volkswagen не пропадут с глобального рынка насовсем, однако остановка их производства может затянуться.

«Популярные модели вряд ли покинут глобальный рынок; в целом приостановка производства может немного затянуться, пока будет проведен поиск нового поставщика или до восстановления деятельности Nexperia», — заявил Бабанский.