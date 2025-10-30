В автомобилях Toyota нашли серьезную неисправность

Toyota Motor отзовет более 1,28 млн автомобилей из-за проблем с программным обеспечением, сообщает «Прайм».

«Из-за недостаточной проработки программы управления панорамным обзором при выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться, что в свою очередь, может привести к несоблюдению требований безопасности», — говорится в пресс-релизе автоконцерна.

Отзыву подлежат автомобили Toyota Voxy, Toyota RAV4 и Toyota Prius, а также Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500 и другие.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.