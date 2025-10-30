На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Весь автобус в крови»: на видео попала жесткая драка обнинцев

В Обнинске на видео попало, как мужчины избили друг друга в автобусе
true
true
true

В Обнинске пассажир общественного транспорта избил мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«В автобусе 9А произошло жесткое избиение взрослого мужчины, предварительно каким-то молодчиком, на место прибыла скорая, весь автобус в крови», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина грубо разговаривает и оскорбляет другого пассажира, который решил заступиться за девушку. Далее на записи заметно, что нарушитель в процессе конфликта начинает избивать обнинца.

По информации канала, спор начался после того, как мужчина громко включил музыку и стал грубить женщинам.

До этого в городе Лобня Московской области голые люди устроили драку на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два голых человека дерутся на парковке. По словам очевидцев, женщина кусала мужчину и откусила ему ухо. Далее на записи, сделанной после приезда полиции, как мужчина стонет.

Ранее на видео попало, как вартовчане избивали друг друга на проезжей части.

