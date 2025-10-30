«Весь автобус в крови»: на видео попала жесткая драка обнинцев

В Обнинске на видео попало, как мужчины избили друг друга в автобусе

В Обнинске пассажир общественного транспорта избил мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«В автобусе 9А произошло жесткое избиение взрослого мужчины, предварительно каким-то молодчиком, на место прибыла скорая, весь автобус в крови», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина грубо разговаривает и оскорбляет другого пассажира, который решил заступиться за девушку. Далее на записи заметно, что нарушитель в процессе конфликта начинает избивать обнинца.

По информации канала, спор начался после того, как мужчина громко включил музыку и стал грубить женщинам.

