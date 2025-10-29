Бывший завод General Motors под Петербургом заработает до конца 2025 года

Бывший завод General Motors в Шушарах начнет работу до конца 2025 года

Площадка «Автозавода АГР» в Шушарах (бывший завод General Motors) заработает до конца 2025 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

«Планы, которые представлены, остаются. Поэтому рассчитываем на хорошую новость до конца года. С этим проектом сложности есть, не будем отрицать, но пока официального переноса сроков нет», — сказал он.

В Шушарах планируется выпускать линейки и седанов, и SUV — от трех до пяти моделей, но под каким брендом — чиновник не раскрыл.

Накануне стало известно, что «Москвич» планирует до конца 2025 года начать выпуск нового кроссовера М70.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Ранее сообщалось, что сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде.