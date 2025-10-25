Дагестанцам массово отказывают в выдаче водительских прав из-за медсправок

Водителям из Дагестана массово отказывают в выдаче удостоверений — из-за медсправок, которые не проходят по базе. За последнюю неделю в Москве отказ получили более ста водителей, сообщает Telegram-канал Mash.

«По схеме все выглядело просто: человек проходил обычный медосмотр у себя дома в Дагестане, а психиатра и нарколога «помогали пройти» — ставили нужные печати без визита. В Москве же эти справки не проходят проверку, и водителей отправляют заново проверяться у врачей — уже по-честному», — пишут журналисты.

Как отмечается, причина отказа в базах формальная — «неверный числовой диапазон». В справках вместо девяти цифр, как этого требует закон, указано шесть. Из-за этого система считает документ недействительным.

При этом в дагестанских клиниках уверяют, что работали по правилам и справки в регионе принимают без проблем. Почему медицинские документы не принимают в Москве, там не комментируют. Telegram-канал направил запрос в Минздрав. В ответе ведомства значилось, что часть документов оказались фейковыми. В министерстве также сообщили, что более 200 уроженцев республики лишились прав после прокурорской проверки. Кроме того, некоторые из них попали под уголовное преследование.

