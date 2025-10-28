Avatr планирует начать выпуск автомобилей в России

В России в 2026 году может начаться сборка китайских автомобилей Avatr. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Натальи Митяевой из компании «Панавто» на форуме автобизнеса CarXL.

Бренд Avatr входит в концерн Changan. Какие именно модели локализуют в России не сообщается. Сейчас модельный ряд марки в РФ представлен электромобилем Avatr 11. Позже появится другая модель — фастбэк Avatr 12.

До этого стало известно, что «Москвич» планирует до конца 2025 года начать выпуск нового кроссовера М70.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены собирать британские автомобили.