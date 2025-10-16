В Москве намерены собирать британские автомобили

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Известия»: в Москве планируют делать британские автомобили
Автозавод «Москвич» вместе с китайским концерном SAIC, своим новым партнером, к концу года начнет сборку автомобилей марки MG под своим брендом. Об этом со ссылкой на источники пишут «Известия».

В статье уточняется, что на рынок новая модель должна поступить в начале 2026-го.

«На текущий момент в рамках стратегии развития бренд «Москвич» рассматривает различные варианты расширения модельной линейки», — прокомментировали на заводе слова источников и отметили, что не могут предоставить информацию по конкретным моделям.

Согласно материалу, марка MG изначально британская. Она прославилась благодаря спортивным машинам. После банкротства компании MG Rover Group марку купил китайский автопроизводитель NAC. Он стал частью SAIC.

Накануне стало известно, что «Москвич» планирует до конца 2025 года начать выпуск нового кроссовера М70.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Ранее были названы 10 самых популярных у россиян машин с автоматической коробкой.

