Стало известно, когда «Москвич» начнет выпуск нового кроссовера

Российский завод «Москвич» планирует до конца 2025 г. начать выпуск нового кроссовера М70, сообщает газета «Ведомости».

«Автозавод «Москвич» планирует уже до конца 2025 г. начать крупноузловую сборку новой модели М70, а также ее продажи. По словам одного из собеседников, ранее в этом году завод организовывал встречу крупнейших дилеров марки с гендиректором «Москвича» Хансом-Петером Мозером, на которой были обозначены планы по выводу модели на рынок», — сообщает газета.

Отмечается, что поставки модели дилерам начнутся в начале 2026 года.

До этого в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

Речь идет о модели с внутренним индексом AS33. Предполагается, что для рынка РФ кроссовер получит наименование «Москвич М70» и будет построена на базе кроссовера MG HS.

При длине кузова 4655 мм и колесной базе 2765 мм новинка в модельном ряду российской марки может расположиться между «Москвичом 3» и новым «Москвичом 8». Автомобиль в «базе» будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом», более мощная версия имеет двухлитровый 200-сильный двигатель с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.