«Начала плакать»: в Приморье мужчина ударил по лицу школьницу в автобусе

В Приморье на видео попало, как девочка плакала после конфликта в автобусе
В городе Спасск-Дальний Приморского края пассажир общественного транспорта ударил по лицу школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«Недавно в автобусе номер семь произошла ситуация: девочки на последнем сидении смеялись, разговаривали, и к ним повернулся взрослый мужчина и начал отчитывать, ругать и обзывать девочек матом. <…> Перед выходом из автобуса мужчина повернулся к девочкам и со всей силы ударил ее по лицу, девочка начала плакать и пытаться себя защитить», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах слышно, как школьница плачет и говорит, что другие пассажиры оскорбляли ее.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчины подрались на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, после чего один из конфликтующих берет костыль петербуржца, который стал очевидцем произошедшего, и ударяет своего оппонента.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель каршеринга раздробила таз гаишнику, зажав его между двумя машинами.

