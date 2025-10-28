«Начала плакать»: в Приморье мужчина ударил по лицу школьницу в автобусе

В Приморье на видео попало, как девочка плакала после конфликта в автобусе

В городе Спасск-Дальний Приморского края пассажир общественного транспорта ударил по лицу школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасск-Дальний».

«Недавно в автобусе номер семь произошла ситуация: девочки на последнем сидении смеялись, разговаривали, и к ним повернулся взрослый мужчина и начал отчитывать, ругать и обзывать девочек матом. <…> Перед выходом из автобуса мужчина повернулся к девочкам и со всей силы ударил ее по лицу, девочка начала плакать и пытаться себя защитить», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах слышно, как школьница плачет и говорит, что другие пассажиры оскорбляли ее.

