Пассажир набросился с ножом на таксиста под Санкт-Петербургом

В Ленинградской области пассажир напал с ножом на таксиста
В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который напал с ножом на водителя такси. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в поселке Янино-2.

«Как установили полицейские, около часа ночи у дома 11 по Новой улице пассажир такси, выходя из салона авто, схватил сумку водителя и попытался скрыться. На требование вернуть имущество — достал нож», — отмечается в сообщении.

Затем пассажир с вещами таксиста скрылся в подъезде ближайшего дома. Пострадавший обратился в полицию. Сотрудники вычислили и задержали 30-летнего подозреваемого, у него изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

До этого в Сибири мужчина подрезал автомобиль на дороге и набросился на него с ножом, проткнув колесо.

Ранее в Чите автомобиль рухнул с моста.

