На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: отец жестоко избил скутериста, наехавшего на его дочь в Краснодаре

В Краснодаре отец избил скутериста, наехавшего на ребенка, и попал на видео
true
true
true

В Краснодаре отец жестоко избил водителя скутера, который наехал на его дочь во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«На Генерала Трошева, 37 ребенок выбежал на дорогу, попал под скутер, водителя скутера избил отец девочки», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое детей, три женщины и мужчина стояли возле открытой машины рядом с подъездом жилого дома. Мужчина занимался выгрузкой вещей из автомобиля. Спустя некоторое время девочка в розовой куртке выбежала на дорогу из-за припаркованного микроавтобуса, ее сбил скутерист.

Мужчина немедленно начал бить водителя скутера и нанес ему не менее девяти ударов кулаком, а затем применил удушающий прием и повалил на землю.

В городском управлении МВД сообщили, что процессуальные проверки проводятся как по факту ДТП, так и по факту причинения 21-летнему водителю скутера телесных повреждений.

Ранее на Сахалине полицейские задержали мигранта-нелегала, который по ошибке заехал на служебную парковку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами