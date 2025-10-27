Видео: отец жестоко избил скутериста, наехавшего на его дочь в Краснодаре

В Краснодаре отец избил скутериста, наехавшего на ребенка, и попал на видео

В Краснодаре отец жестоко избил водителя скутера, который наехал на его дочь во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«На Генерала Трошева, 37 ребенок выбежал на дорогу, попал под скутер, водителя скутера избил отец девочки», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что двое детей, три женщины и мужчина стояли возле открытой машины рядом с подъездом жилого дома. Мужчина занимался выгрузкой вещей из автомобиля. Спустя некоторое время девочка в розовой куртке выбежала на дорогу из-за припаркованного микроавтобуса, ее сбил скутерист.

Мужчина немедленно начал бить водителя скутера и нанес ему не менее девяти ударов кулаком, а затем применил удушающий прием и повалил на землю.

В городском управлении МВД сообщили, что процессуальные проверки проводятся как по факту ДТП, так и по факту причинения 21-летнему водителю скутера телесных повреждений.

Ранее на Сахалине полицейские задержали мигранта-нелегала, который по ошибке заехал на служебную парковку.