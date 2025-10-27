На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рекордную сумму потратили россияне на новые автомобили в сентябре

В сентябре россияне потратили на новые машины 410 млрд рублей, это рекорд года
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

В сентябре 2025 года россияне потратили на новые автомобили 410 млрд рублей — сумма оказалась рекордной за последние 11 месяцев. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно результатам исследования, в начале осени россияне потратили на покупку новых машин 409,9 млрд рублей. Это на 4,3% больше, чем месяцем ранее (в августе — 393 млрд рублей), но на 13,6% ниже показателя годичной давности (в сентябре 2024-го — 474,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

В структуре финансовой емкости рынка в сентябре возросла доля машин премиум-класса: за месяц реализовано 12 тыс. машин. В количественном выражении их продажи выросли на 15% в сравнении с августом, в денежном — на 14%.

Наибольшее количество средств россияне потратили в сентябре на китайские машины — почти 52% от общего объема рынка. На отечественные марки приходится почти 16% затрат, на европейские — 14%, на японские — более 8%, на корейские — 3%, на американские — более 1%.

Ранее в России за неделю подорожали автомобили семи марок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами