Рекордную сумму потратили россияне на новые автомобили в сентябре

В сентябре россияне потратили на новые машины 410 млрд рублей, это рекорд года

В сентябре 2025 года россияне потратили на новые автомобили 410 млрд рублей — сумма оказалась рекордной за последние 11 месяцев. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно результатам исследования, в начале осени россияне потратили на покупку новых машин 409,9 млрд рублей. Это на 4,3% больше, чем месяцем ранее (в августе — 393 млрд рублей), но на 13,6% ниже показателя годичной давности (в сентябре 2024-го — 474,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

В структуре финансовой емкости рынка в сентябре возросла доля машин премиум-класса: за месяц реализовано 12 тыс. машин. В количественном выражении их продажи выросли на 15% в сравнении с августом, в денежном — на 14%.

Наибольшее количество средств россияне потратили в сентябре на китайские машины — почти 52% от общего объема рынка. На отечественные марки приходится почти 16% затрат, на европейские — 14%, на японские — более 8%, на корейские — 3%, на американские — более 1%.

Ранее в России за неделю подорожали автомобили семи марок.