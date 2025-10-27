На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина расправился с учительницей в Бугуруслане и поместил ее тело за руль авто

В Бугуруслане сосед расправился с учительницей физкультуры в автомобиле
true
true
true

В Бугуруслане Оренбургской области 42-летний мужчина расправился с учительницей физкультуры и поместил ее тело за руль автомобиля, чтобы инсценировать ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Женщина собиралась сесть в свою машину, как внезапно из-за кустов на нее напал мужчина и начал душить прямо в салоне авто. По словам очевидцев, она кричала, но спустя время крики прекратились», — отмечается в сообщении.

После случившегося нападавший сел за руль автомобиля женщины и уехал, но затем врезался в столб. Тело женщины он поместил за руль автомобиля. Подозреваемого нашли и задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он напал на свою соседку.

Нападавший, который жил в соседнем доме, состоит на психиатрическом учете, уточняет Life со ссылкой на Shot. Она звала на помощь, но никто не смог ей помочь.

Ранее спасатель-очевидец реанимировал питбайкера после ДТП под Хабаровском

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами