Мужчина расправился с учительницей в Бугуруслане и поместил ее тело за руль авто

В Бугуруслане Оренбургской области 42-летний мужчина расправился с учительницей физкультуры и поместил ее тело за руль автомобиля, чтобы инсценировать ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Женщина собиралась сесть в свою машину, как внезапно из-за кустов на нее напал мужчина и начал душить прямо в салоне авто. По словам очевидцев, она кричала, но спустя время крики прекратились», — отмечается в сообщении.

После случившегося нападавший сел за руль автомобиля женщины и уехал, но затем врезался в столб. Тело женщины он поместил за руль автомобиля. Подозреваемого нашли и задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что он напал на свою соседку.

Нападавший, который жил в соседнем доме, состоит на психиатрическом учете, уточняет Life со ссылкой на Shot. Она звала на помощь, но никто не смог ей помочь.

