«Остановилось сердце»: таксист сбил подростков-питбайкеров под Хабаровском

Под Хабаровском прохожий спасатель реанимировал питбайкера, попавшего под такси
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

Под Хабаровском таксист-мигрант сбил двух подростков-питбайкеров, у одного из них остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Иностранец начал разворачиваться в районе базы отдыха «Заимка» на Ломоносова и врезался в мотик. 16-летний парень за рулём сломал руку, его 12-летний пассажир от удара пробил голову — на нём не было шлема», — отмечается в публикации.

У пассажира питбайка, получившего тяжелую травму головы, остановилось сердце. Его смог реанимировать спасатель Григорий Ревякин, который стал очевидцем происшествия. После этого подростков госпитализировали. Полицейские привлекли родителей школьников к административной ответственности, транспортное средство задержано и помещено на спецстоянку.

На кадрах с места происшествия видно, что питбайк врезался в правое переднее крыло автомобиля Toyota.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на МКАД.

