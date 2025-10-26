На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольные фанаты заблокировали движение на въезде в Саратов, устроив драку на дороге

В Саратове футбольные фанаты заблокировали движение авто
true
true
true

Футбольные фанаты устроили массовую драку на проезжей части при въезде в Саратов, сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов» и публикует видеозапись инцидента.

«На трассе на въезде в город фанаты устроили драку прямо на дороге, тем самым затруднили движение остальным автомобилям», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что на обочине дороги припаркован автобус. Рядом происходит потасовка с участием нескольких десятков человек. Несколько дерущихся вышли на проезжую часть, перекрыв проезд для автомобилей. О причинах драки не сообщается.

До этого в Ленинградской области пассажир такси отнял у водителя личные вещи, угрожая ножом. Нападавший скрылся в подъезде ближайшего дома, его вычислили и задержали полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель каршеринга раздробила таз гаишнику, зажав его между двумя машинами.

