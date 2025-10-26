Следствие назвало возможную причину смертельного ДТП с автобусом в Приамурье

СК: выезд на встречную полосу стал причиной аварии с автобусом в Приамурье

Предварительной причиной смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика-рефрижератора в Амурской области назвали выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку, на месте развернут пункт временного обогрева для пассажиров.

Авария произошла утром 26 октября на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск». В результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

В салоне автобуса находились 26 человек, включая ребенка. Травмы получили 10 пассажиров, а водитель скончался по дороге в больницу. Несколько пострадавших были госпитализированы.

