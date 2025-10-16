Стало известно количество госпитализированных после ДТП с автобусом

Минздрав: в Приамурье 14 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Четырнадцать человек госпитализированы в Приамурье после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Амурской области.

«Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано. 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что пассажиры автобуса с рабочими, перевернувшегося возле города Свободный в Амурской области, были иностранцы. В прокуратуре рассказали, что в результате выезда на встречную полосу произошло столкновение автомобиля Toyota Probox и пассажирского автобуса.

