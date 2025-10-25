На видео попало, как ярославец без сознания упал на проезжую часть в момент драки

В Ярославле на видео попало, как водитель автобуса жестко избил пешехода

В Ярославле водитель автобуса и пешеход подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«Инцидент произошел на Волгоградской улице в Брагине. Перепалка якобы началась, поскольку пешеходу не понравилось, что автобус заехал на «зебру». Словесный конфликт перерос в драку, один из участников рухнул на асфальт. Очевидцы утверждают, что это был пешеход», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель ударяет пешехода после чего мужчина теряет сознание и падает на проезжую часть, ударяясь об асфальт головой.

По информации канала, в настоящее время перевозчик и правоохранители проводят проверку.

