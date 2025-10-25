На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как ярославец без сознания упал на проезжую часть в момент драки

В Ярославле на видео попало, как водитель автобуса жестко избил пешехода
true
true
true

В Ярославле водитель автобуса и пешеход подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль онлайн».

«Инцидент произошел на Волгоградской улице в Брагине. Перепалка якобы началась, поскольку пешеходу не понравилось, что автобус заехал на «зебру». Словесный конфликт перерос в драку, один из участников рухнул на асфальт. Очевидцы утверждают, что это был пешеход», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель ударяет пешехода после чего мужчина теряет сознание и падает на проезжую часть, ударяясь об асфальт головой.

По информации канала, в настоящее время перевозчик и правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Москве мигранты устроили массовую драку дорожными знаками и попали на видео. После конфликта за помощью медиков обратились четыре человека. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы.

Ранее москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами