Последние секунды жизни москвича, игнорирующего ПДД, попали на видео

В Москве на видео попало, как пешеход не выжил в ДТП с байкером

В Москве мотоциклист на скорости врезался в пешехода, нарушающего ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Новый Арбат. Мотоциклист <…> сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина переходит в дорогу в месте, не предназначенном для пешеходов. В этот момент его сбивает проезжающий мотоциклист. От удара человек отлетает на несколько метров. Далее на записи, сделанной водителем, видны последствия аварии. На месте ДТП работали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

По информации канала, в результате произошедшего москвич получил травмы, несовместимые с жизнью.

