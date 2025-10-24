Видео: самарцы вытащили из машины человека и жестко избили

В Самаре несколько мужчин напали на водителя на проезжей части, избили и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ночью на улице Гагарина два автомобиля заблокировали проезд белому «ВАЗу». Из машин резко выскочила толпа мужчин, которые набросились на автомобиль. Водитель попытался уехать, но ничего не вышло», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек вытаскивают водителя из автомобиля, избивают и уезжают. На записи также заметно, что в момент нападения нарушили разбивают транспорт.

По информации канала, пострадавший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали одного из нападавших, остальных – разыскивают.

