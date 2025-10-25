Водителям напомнили о штрафах за несезонную резину

В России водителей могут оштрафовать за использование летних шин зимой после 1 декабря. Об этом РИА Новости сообщил автоюрист и судебный автоэксперт, сопредседатель Ивановского отделения Народного фронта Александр Касьяненко.

По его словам, инспекторы ГИБДД имеют право штрафовать за передвижение на летней резине в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию шипованных зимних шин — с июня по август. Размер административного штрафа составляет 500 рублей и является единым для всех регионов страны.

Эксперт напомнил, что запрет на использование несезонной резины действует с 1 сентября 2023 года. При этом всесезонные шины разрешено применять круглый год.

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказывал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО и самостоятельный шиномонтаж. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся.

