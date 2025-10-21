Российским водителям назвали эффективный способ сэкономить на замене шин

У российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО и самостоятельный шиномонтаж. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся, объяснил автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас Общественной Службе Новостей.

«Самый главный и самый банальный совет по экономии на смене резины — иметь два полностью собранных комплекта колес, которые не надо будет ни балансировать, ни перебрасывать, и менять их самостоятельно, — подчеркнул специалист. — Достаточно просто четыре раза задомкратить машину штатным домкратом и поменять колеса обычным баллонным ключом. На мой взгляд, это достаточно банальная процедура, которую способен сделать абсолютно любой автовладелец».

Он отметил, что если речь идет о средней эксплуатации машины в городских условиях с пробегами по 15-20 тысяч км в год, то один комплект летних колес можно использовать минимум шесть лет, а зимних – восемь лет. Если они всегда наготове, а водитель умеет самостоятельно их менять, то это поможет сэкономить и время, и деньги, и нервы, считает Балабас.

Он также посоветовал не пытаться гоняться за дешевыми услугами шиномонтажа, так как даже в период сезонной активности ценники остаются примерно такими же, а если сменить резину слишком рано, чтобы не нарваться на пиковый период, то потерь все равно не избежать – они настигнут в виде раннего износа резины. В вопросах «переобувания» автомобиля ориентироваться важно не на цены, а на погодные условия, заключил автоэксперт.

До этого руководитель категории «Шины, диски и колёса» в «Авито» Роман Шемет объяснил, что при выборе правильного времени для «переобувания» автомобиля важно ориентироваться не на прогнозы или календарь, а на реальные погодные условия. Если среднесуточная температура воздуха не превышает +7 °C, то летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой, что значительно повышает риск ДТП.

