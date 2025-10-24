На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Коломне клиент автосервиса обстрелял мастера из пистолета

В городе Коломна Московской области владелец иномарки обстрелял из пистолета мастера в автосервисе. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

«Стрельба в автосервисе в подмосковной Коломне», — говорится в сообщении.

По информации канала, 69-летний ранее судимый водитель Mitsubishi Outlander оставил свой автомобиль в мастерской, чтобы мастер починил подвеску. Когда мужчина вернулся, он обнаружил нарушения в работе механизма опускания стекол и принялся стрелять. Автослесарь успел увернуться от выстрелов. Прибывшие правоохранители задержали водителя.

До этого сообщалось, что в Казани водитель иномарки не пропустил пешехода на переходе, а затем его избил. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как серая иномарка проезжает по пешеходному переходу, не пропуская человека. После водитель BMW останавливает транспорт и нападает на пешехода. На записи заметно, как нарушитель наносит несколько ударов мужчине, после чего пострадавший падает на проезжую часть, а водитель садится в BMW и уезжает.

Ранее в Москве таксист-маньяк разрезал нижнее белье своих пассажирок.

