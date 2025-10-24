Автомобиль с нижегородцем вспыхнул на дороге и попал на видео

В Нижегородской области на видео сняли авто, которое вспыхнуло в момент ДТП

В Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП. Об этом сообщает Ni Mash.

«Предварительно, машина вспыхнула после удара об отбойник. Пробка собралась в сторону правого берега на весь мост», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на обочине дороги горит белый автомобиль, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта.

По информации канала, возгорание произошло на Молитовском мосту.

До этого сообщалось, что в Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми перелетел через отбойник в овраг и загорелся. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, выбиты стекла. Кроме того, машина находится на дорожном ограждении. На записи также заметно, что на месте аварии работали спасатели и правоохранители. ДТП произошло у станицы Красногорской.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.