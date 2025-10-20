На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: авто с людьми перелетело через отбойник и вспыхнуло в Карачаево-Черкесии

Mash: машина перелетела через отбойник и загорелась в ДТП в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии автомобиль с людьми перелетел через отбойник и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Столкнулись два авто, одно улетело в овраг, второе осталось на ограждении. Очевидцы говорят, что из машин успели достать людей и передать скорой», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, выбиты стекла. Кроме того, машина находится на дорожном ограждении. На записи также заметно, что на месте аварии работали спасатели и правоохранители.

По информации канала, ДТП произошло у станицы Красногорской.

До этого сообщалось, что в подмосковной Кашире женщина-водитель врезалась в здание автозаправочной станции (АЗС). По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля OMODA, не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего столкнулась с припаркованным грузовым автомобилем и стеной здания АЗС. В результате аварии она не выжила.

Ранее появилось видео момента ДТП с бензовозом в Подмосковье.

