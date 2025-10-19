Появилось видео момента ДТП с бензовозом на трассе «Крым» в Подмосковье

На видео попал момент массового ДТП с бензовозом на трассе «Крым» в Подмосковье

В Сети появилось видео момента крупного ДТП на трассе «Крым» в Московской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

О ДТП стало известно 18 октября. Telegram-канале ГУ МВД по Московской области сообщал, что в 16:00 на 99 км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и двумя легковыми автомобилями.

Также в аварии были травмированы двое детей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

На видеозаписи с места происшествия видно, что машины двигались в попутном направлении. В ДТП, помимо двух легковых машин, участвовали бензовоз, фургон и большегрузная автоцистерна для перевозки сыпучих грузов.

