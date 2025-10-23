На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как Porsche Macan автоблогера разбился в жестком ДТП

Mash: в Красноярске Porsche Macan автоблогера разбился в ДТП и попал на видео
true
true
true

В Красноярске Porsche Macan, принадлежащий автоблогеру Илье Левченко, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Марк» летел с огромной скоростью, когда «Крузак» пошел на поворот перед ним. Водитель седана выехал на встречу и врезался в блогерский «Порш». Гонщик и его пассажир пострадали», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на улице Свердловской. В момент ДТП за рулем иномарка находилась мать блогера, руководитель салона красоты. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Также известно, что Илья Левченко уже разбивал иномарку и жаловался, что «с этой машиной ему не везет». Популярность автоблогер получил, когда сожгли его Audi RSQ3. В социальных сетях Левченко публикует видео с заездами, во время которых нарушает ПДД.

До этого сообщалось, что в Москве Mercedes на скорости протаранил авто с человеком в салоне, и это попало на видео.

Ранее на юге Красноярского края автобус с пассажирами вылетел в кювет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами