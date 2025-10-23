На видео попало, как Porsche Macan автоблогера разбился в жестком ДТП

Mash: в Красноярске Porsche Macan автоблогера разбился в ДТП и попал на видео

В Красноярске Porsche Macan, принадлежащий автоблогеру Илье Левченко, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Марк» летел с огромной скоростью, когда «Крузак» пошел на поворот перед ним. Водитель седана выехал на встречу и врезался в блогерский «Порш». Гонщик и его пассажир пострадали», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на улице Свердловской. В момент ДТП за рулем иномарка находилась мать блогера, руководитель салона красоты. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Также известно, что Илья Левченко уже разбивал иномарку и жаловался, что «с этой машиной ему не везет». Популярность автоблогер получил, когда сожгли его Audi RSQ3. В социальных сетях Левченко публикует видео с заездами, во время которых нарушает ПДД.

До этого сообщалось, что в Москве Mercedes на скорости протаранил авто с человеком в салоне, и это попало на видео.

Ранее на юге Красноярского края автобус с пассажирами вылетел в кювет.