«Эпичный пролет»: авто с екатеринбуржцами отлетело после жесткого удара и попало на видео

Mash: в Екатеринбурге на видео попало, как авто с людьми влетело в столб

В Екатеринбурге автомобиль с людьми врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Эпичный пролет по ночному Екатеринбургу от гонщика без прав. Он несся по Вильгельма де Геннина, игнорируя машину ГИБДД — пока не встретил столб», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в столб, от удара транспорт отбрасывает, и он начинает вращаться на проезжей части, при том в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после ДТП к поврежденному транспорту подбегают очевидцы.

По информации канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, прибывшие медики госпитализировали мужчину с переломами. Его пассажирка не пострадала.

До этого сообщалось, что в Казани последние секунды жизни водительницы Nissan попали на видео. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор врезается в иномарку на проезжей части.

Ранее Porsche Macan автоблогера разбился в жестком ДТП.