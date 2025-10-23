В Казани последние секунды жизни водительницы Nissan попали на видео

В Казани на видео попало, как трактор протаранил Nissan с женщиной в салоне

В Казани трактор на скорости протаранил ковшом иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Водитель трактора-погрузчика Амкодор, предварительно, выехал на перекресток Ибрагимова — Воровского на красный свет и столкнулся с Nissan», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трактор врезается в иномарку на проезжей части. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбиты стекла, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего 24-летняя женщина-водитель Nissan получила травмы, несовместимые с жизнью.

