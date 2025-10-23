Сгорел заживо: 10 опций китайских машин, которые могут стоить жизни водителю

В Китае на фоне резонансного ДТП со сгоревшим в электрокаре водителем хотят запретить скрытые дверные ручки в автомобилях. «Газета.Ru» выяснила, какие еще технологии в китайских иномарках могут стоить их хозяевам жизни.

Сгорел из-за дверных ручек

В Китае водитель сгорел в салоне Xiaomi SU7 Ultra. Инцидент произошел в Чэнду, столице провинции Сычуань, в октябре этого года. Очевидцы происшествия не смогли вытащить мужчину из его автомобиля, снабженного скрытыми дверными ручками с электрозамками.

На этом фоне китайские власти инициировали изменение стандартов, и на полностью выдвижные (скрытые) дверные ручки автомобилей планируется ввести всеобъемлющий запрет из-за того, что они угрожают безопасности и имеют функциональные недостатки. В частности, в Чанчуне в 2024 году из-за замерзшего электродвигателя дверной ручки пассажиры электромобиля оказались заблокированы в салоне, а в провинции Гуандун во время проливных дождей на многих автомобилях такие ручки были залиты водой и вышли из строя. В результате людям, чтобы покинуть салон, пришлось разбивать окна.

Заело ремень, отказали тормоза

Проблем такого характера у китайских машин хватает. Так, в 2024 году в России кроссовер GAC загорелся на ходу. По данным Telegram-канала SHOT, у автомобиля вспыхнула левая дверь, заблокировался ремень безопасности и отказали тормоза. Кроме того, задние двери машины при возгорании заклинило.

В результате водитель получил ожоги, на нем оплавилась одежда. Инцидент произошел рядом с заправкой на трассе М12, потушить огонь помогли сотрудники АЗС.

Найди «аварийку» и фары

На многих современных китайских автомобилях передняя панель в салоне лишена кнопок: даже клавиша включения аварийной сигнализации перенесена на потолочную консоль, рядом с кнопками вызова экстренных служб при аварии и включения освещения салона. Подобное непривычное расположение «аварийки» вынуждает водителя отвлекаться от управления.

Переключение света фар на многих китайских машинах, прежде всего дорогих и современных, осуществляется через главное меню медиасистемы. Например, во внедорожнике Rox 01 вкладка меню, через которую можно включить габаритные огни вместо ближнего света (например, на время стоянки) расположена в правом нижнем углу 15-дюймового центрального экрана — максимально далеко от водителя. Когда отвлекаешься на переключение, легко попасть в ДТП.

Камеры вместо зеркал

Еще несколько лет назад видеокамеры, заменяющие зеркала заднего вида, были характерны скорее для выставочных концепт-каров, а сейчас такое техническое решение внедряется и на серийных автомобилях.

Такие машины появляются в продаже и в России. Непривычные системы виртуальных зеркал доступны в виде опции. Проблема в том, что любая электроника имеет свойство затормаживаться в силу тех или иных помех.

Подобное «подлагивание» может привезти к серьезной аварии на дороге,

к примеру, если водитель, неверно оценив расстояние, будет перестраиваться на трассе рядом с фурой.

Штурвал

Нестандартное мышление дизайнеров затрагивает и главный орган управление автомобилем — рулевое колесо. На некоторых моделях привычные рули заменяются штурвалами, больше напоминающими самолетные. В частности, недавно на китайский рынок вышел автомобиль IM L6 с таким рулем.

На передней панели этого автомобиля установлен экран по всей ее ширине, а обод руля сохранился только в нижней ее части. Этот седан снабжен системой автономного вождения с лидаром (лазерным радаром). Подобный руль-штурвал доступен и на американских Tesla, но только в виде опции: водитель может предпочесть обычное рулевое колесо.

Когда подобный орган управления появился на американских Tesla Model S и Model X, его раскритиковали эксперты авторитетного журнала Consumer Reports. Они пришли к выводу, что

штурвал выскальзывает из рук в поворотах, а автомобилисты случайно нажимают на сенсорные кнопки.

С таким несвойственным автомобилю управлением легко попасть в аварию.

Встроенные ароматизаторы

Многие китайские автопроизводители интегрируют в салоны своих автомобилей встроенные ароматизаторы. В частности, такое устройство получил ряд премиальных китайских моделей. В Китае подобная опция распространена наравне с подогревом руля и функцией массажа в сиденье водителя.

Между тем, ароматизаторы могут негативно влиять на состояние автомобилистов, вызывая у них мигрень или даже анафилактический шок, если водитель или пассажир аллергики.

«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — говорил «Газете.Ru» врач-отоларинголог Иван Лесков.

Климат-контроль

Владельцы китайских автомобилей часто жалуются на непредсказуемую работу климат-контроля, включая автоматическое включение рециркуляции воздуха в салоне. Работающая рециркуляция способна вызвать запотевание стекол и затруднить для водителя обзор, что также может стать причиной аварии. В частности, на включение рециркуляции жаловался владелец компактного кроссовера Geely Coolray.

«У меня она также самопроизвольно включается при запуске, но независимо от температуры, настроек климата, кондиционера. Это глюк. И он чередуется с включением задних подогревов. То одно, то другое», — рассказал пользователь на профильном форуме Geely.

Проблемы с прочностью сидений

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр напомнил «Газете.Ru», что у китайских автомобилей наблюдаются поломки сидений при ДТП.

«Есть негативные отзывы о том, что происходит с сиденьями при аварии.

То есть явно автомобили не проходили краш-тесты в том режиме, в котором их проходит среднестатистический европейский автомобиль», — сказал Хайцеэр.

Некачественные сиденья, которые ломаются пополам при ДТП, могут привести к потере жизни, констатировал он.

Автопилот

Системы помощи водителю, включая функции автономного вождения и адаптивный круиз-контроль, становятся косвенными причинами тяжелых ДТП с человеческими жертвами, когда водители полагаются на помощь страхующей электроники, которая не может заменить человека и не снимает с него ответственности за управление автомобилем.

В частности, в 2025 году россиянин сослался на сбой круиз-контроля своего кроссовера GAC GS8 как на причину тяжелого ДТП, в котором пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель GS8 использовал адаптивный круиз-контроль и врезался правой стороной машины в стоящую фуру.

В российском представительстве GAC тогда сообщили, что адаптивный круиз-контроль не является системой безопасности, детектором препятствий или системой предупреждения столкновений, и указали, что водитель должен самостоятельно контролировать дорожную обстановку.

Из-за того, что водители слишком полагаются на страхующую электронику, в Китае уже запретили автопроизводителям использовать в рекламе систем помощи водителю термины «автономное вождение» и «интеллектуальное вождение». Это решение было принято после ДТП с автомобилем Xiaomi SU7, водитель которого врезался в столб на скорости 97 км/ч. Автомобиль двигался с помощью «электронных ассистентов» и водитель принял управление на себя лишь за несколько секунд до столкновения.

Удивить и сэкономить

Автопроизводители отказываются от традиционных кнопок и поворотных переключателей в угоду экономии, а также в стремлении заинтересовать клиентов необычными техническими решениями, объясняют эксперты.

«Многим покупателям, прежде всего молодым, продают не автомобиль как таковой, а носитель дополнительных удобств, ухищрений и приспособлений, способных удивить клиента. Поэтому продать машину с выдвижными ручками, лидарами и пятью экранами гораздо проще, чем такую же машину без них. Хотя эти устройства нужны не всегда», — заявил «Газете.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, в последние годы автопроизводители двигались в сторону отказа от физических кнопок в пользу наполнения различными функциями мультимедийных систем: уменьшение числа кнопок и проводов просто удешевляло производство. При этом в будущем, полагает эксперт, произойдет отказ от бесполезных и опасных технических решений в автомобилях и внедрение других, которые влияют на безопасность движения в меньшей степени.

«То, что отрицательно влияет на безопасность, будут приводить к старым проверенным решениям. На базовые основные функции должны быть предусмотрены физические кнопки — от «аварийки» до подачи воздуха на лобовое стекло. И «аварийка» должна быть не на потолке, а в зоне доступа водителя», — считает он.

Главное — удобное пользование основными системами автомобиля: такими как стояночный тормоз, селектор коробки передач, дверные ручки. Необходимо навести порядок и со светом фар, которые ослепляют встречных водителей, но при этом каким-то образом сертифицированы, заключил Кадаков.

Системы адаптивного круиз-контроля на большинстве автомобилей управляются физическими кнопками, на некоторых китайских машинах — цифровыми, но главная проблема с «электронными помощниками» заключается в их маркетинговом позиционировании, полагает вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

«Пусть прекратят называть адаптивный круиз-контроль автопилотом. Движение с ним происходит под контролем человека, и не стоит путать это с автопилотом, управляющим машиной без участия человека. Автопилоты пока работают в тестовом режиме. И надпись «автопилот» вводит водителя в заблуждение. Это или ошибка перевода, или маркетинговая уловка, которая некоторых водителей может привести к трагедии», — призвал Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам эксперта, отсутствие физических кнопок чрезвычайно усложняет управление автомобилем и раздражает водителя, а его взвинченное состояние ведет к потере контроля над машиной. Сенсорные экраны, который китайский автопром преподносит как научно-техническое достижение, Хайцеэр считает «просто удешевлением» за счет сокращения числа обычных кнопок — как и скрытые дверные ручки.