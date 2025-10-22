Первую модель возрожденной «Волги» сняли на видео в России

Первым автомобилем под возрожденным российским брендом Volga станет кроссовер Geely, сообщает Telegram-канал No Limits и публикует видеозапись с автомобилем.

«Первой «Волгой» будет Geely Atlas. В Сети вирусится видео с новой моделью ГАЗа. Утверждается, что на видео снята предсерийная версия, которая отличается только шильдиками», — отмечается в публикации.

На видеозаписи запечатлен кроссовер в процессе погрузки или разгрузки. Он установлен в крытой фуре и прикреплен такелажными ремнями к полу, у задней части грузовика виден помост для съезда. Надписи Volga видны на колпаках колесных дисков и на решетке радиатора. При этом центральная эмблема частично скрыта под камуфляжной пленкой. На переднем бампере кроссовера видна надпись Geely Design.

Ранее стало известно, что Volkswagen остановит выпуск ряда популярных моделей.