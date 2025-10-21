На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Volkswagen прекратит выпуск ряда популярных моделей

Bild: Volkswagen приостановит выпуск Golf и Tiguan на фоне нехватки чипов
Немецкий автоконцерн Volkswagen решил приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan из-за дефицита полупроводников. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По данным газеты, запасов чипов хватит на работу заводов лишь на ближайшую неделю. В первую очередь проблемы коснутся выпуска моделей Golf и Tiguan. Остановка производства станет «катастрофой» для компании из-за конкуренции с китайскими производителями, пишет газета.

На этом фоне Volkswagen собирается перевести сотрудников в режим неполной занятости — речь идет о десятках тысяч человек.

До этого правительство Нидерландов пошло на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia, чтобы обеспечить запас собственных микросхем в условиях роста международной торговой напряженности.

«В отношении компании был применен «Закон о доступности товаров», чтобы «предотвратить ситуацию, при которой товары, производимые Nexperia, станут недоступными в чрезвычайной ситуации»», — говорится в статье CNBC.

Ранее популярная сеть АЗС ограничила продажи бензина в РФ.

