На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о новых правилах аннулирования водительских прав

ТАСС: водительские права с 2027 года начнут аннулировать при наличии заболеваний
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 марта 2027 года введут закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку к закону о персональных данных и о безопасности дорожного движения.

Новые меры предусматривают, что при наличии у водителя признаков заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортом, медорганизация будет сообщать данные ГИБДД, после чего водитель должен будет в течение трех месяцев пройти обязательное медицинское освидетельствование. Важно отметить, что подтверждение болезни или неявка человека на осмотр будут основанием для прекращения действия его водительских прав.

В числе болезней входят общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности, слепота и аномалия цветового зрения.

До момента введения поправок водители могли управлять транспортом в течение 10 лет, до тех пор, пока не истечет срок действия водительского удостоверения.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что закон предусматривает выстраивание системы мониторинга в режиме реального времени. Между врачами и отделами МВД будет установлена тесная связь для контроля ситуации.

До этого сотрудник Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров рассказал, что с 1 января следующего года в России прекратится действующее с 2022 года автоматическое продление водительских удостоверений.

Ранее автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами