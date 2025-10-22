В Госдуме рассказали о новых правилах аннулирования водительских прав

ТАСС: водительские права с 2027 года начнут аннулировать при наличии заболеваний

В России с 1 марта 2027 года введут закон, предусматривающий аннулирование водительских прав при выявлении у человека ряда опасных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку к закону о персональных данных и о безопасности дорожного движения.

Новые меры предусматривают, что при наличии у водителя признаков заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортом, медорганизация будет сообщать данные ГИБДД, после чего водитель должен будет в течение трех месяцев пройти обязательное медицинское освидетельствование. Важно отметить, что подтверждение болезни или неявка человека на осмотр будут основанием для прекращения действия его водительских прав.

В числе болезней входят общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности, слепота и аномалия цветового зрения.

До момента введения поправок водители могли управлять транспортом в течение 10 лет, до тех пор, пока не истечет срок действия водительского удостоверения.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что закон предусматривает выстраивание системы мониторинга в режиме реального времени. Между врачами и отделами МВД будет установлена тесная связь для контроля ситуации.

До этого сотрудник Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров рассказал, что с 1 января следующего года в России прекратится действующее с 2022 года автоматическое продление водительских удостоверений.

