Автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян

В России суд разрешил изымать автомобили у граждан, задержанных за вождение в нетрезвом виде, невзирая на их материальное положение. Однако это слишком жесткая мера, которая грозит финансовым неблагополучием всей семье, считает автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что часто россиянам приходится долго копить на авто, поэтому отобрать его – значит лишить семью средства передвижения.

По мнению специалиста, изъятие авто все равно не станет эффективной мерой по борьбе с вождением в нетрезвом виде, однако больно ударит по бюджету семей.

«Я против этого, потому что на машину можно накопить в семье. То есть и муж, и жена собирают деньги на авто, работают, может быть, родители помогают. Муж или жена садится один-два раза пьяными, и все. И у них машину изымают», — привел пример автоюрист, пояснив, что в итоге такого решения без авто останется семья, которая, возможно, вложила на его покупку средства маткапитала.

При этом Славнов отметил, что нетрезвый человек не отдает себе отчета в действиях, поэтому даже если автомобиля у него не будет, он сможет сесть за руль другой машины даже если ее придется угнать. Вместо изъятия эксперт призвал лишать пьяных водителей прав, причем если он попался на этом нарушении трижды, то права следует забирать навсегда. В этом случае человек уже задумается о последствиях, считает специалист.

При этом Славнов согласился, что автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому нетрезвое вождение – это преступление как против себя, так и против окружающих людей. Помимо изъятия водительских прав в качестве наказания для таких водителей можно добавить обязательные общественные работы, заключил эксперт.

Напомним, Кассационный суд разрешил изымать автомобили у граждан, задержанных за вождение в нетрезвом виде, невзирая на их материальное положение. В решении суда говорится, что конфискация может применяться за отказ от медицинского освидетельствования или к лицам, которые ранее уже привлекались за нетрезвую езду. Накануне Верховный суд РФ признал законной конфискацию авто, зарегистрированного на гражданскую супругу злостного нарушителя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нетрезвый водитель устроил за ночь 5 ДТП в Курске.