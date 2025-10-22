На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заканчивается автоматическое продление водительских прав

В России в 2026 году перестанут автоматически продлеваться водительские права
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 января следующего года в России прекратится действующее с 2022 года автоматическое продление водительских удостоверений. Об этом ТАСС рассказал сотрудник Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Эксперт напомнил, что сейчас предусмотрено продление на три года водительских удостоверений, сроки действия которых истекли либо истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Так, если если действие прав истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то оно будет действительно по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия удостоверения кончается с 1 января 2026 года, то автоматического продления больше не предусмотрено.

Поэтому, отметил Зокиров, водители, которые уже один раз воспользовались автопродлением, должны знать дату, с которой удостоверение будет считаться недействительным. Он уточнил, что дата указывается в самом удостоверении.

19 октября сообщалось, что в России может появиться официальный перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав.

Ранее автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян.

