Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с россиянином внутри в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ уничтожил автомобиль с россиянином внутри
Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Отмечается, что по легковому автомобилю ударил FPV-дрон. В результате полученных травм он не выжил.

«Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Вся наша область скорбит вместе с вами…Транспортное средство уничтожено огнем», — написал в посте Гладков.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат детонировал на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.

Ранее в Москве водителей предупредили о сильном тумане.

