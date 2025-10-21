В Москве водителей предупредили о сильном тумане

Московских водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

В Москве водителей призвали к осторожности из-за тумана. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«По данным МЧС, в период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 – 700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — говорится в публикации.

Также автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время вождения.

До этого в Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь.

«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.

Ранее в Москве водителей предупредили о рисках на дорогах 21 октября.