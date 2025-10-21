На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве водителей предупредили о сильном тумане

Московских водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана
close
Pavel Golovkin/AP

В Москве водителей призвали к осторожности из-за тумана. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«По данным МЧС, в период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 – 700 м. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим», — говорится в публикации.

Также автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время вождения.

До этого в Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь.

«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.

Ранее в Москве водителей предупредили о рисках на дорогах 21 октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами