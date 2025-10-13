Власти Нидерландов ввели ограничения против производителя чипов Nexperia

Правительство Нидерландов пошло на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia, чтобы обеспечить запас собственных микросхем в условиях роста международной торговой напряженности. Об этом сообщает CNBC.

«В отношении компании был применен «Закон о доступности товаров», чтобы «предотвратить ситуацию, при которой товары, производимые Nexperia, станут недоступными в чрезвычайной ситуации»», — говорится в статье.

По данным издания, закон подразумевает, что Гаага вмешивается в деятельность частных компаний с целью обеспечения наличия критически важных товаров в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Nexperia является дочерней компанией китайской Wingtech Technology, которая специализируется на крупносерийном производстве микросхем, используемых в автомобильной, потребительской электронике и других отраслях. Сфера деятельности делает компанию важной в контексте поддержания технологических цепочек поставок в Европе.

Ранее в Китае усилили таможенный контроль за импортом чипов.