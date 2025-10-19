На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сильно подешевел кроссовер Chery Tiggo 9

Кроссовер Chery Tiggo 9 2025 года подешевел в РФ на 500 тысяч рублей
Chery

Компания Chery резко снизила цены на свой флагманский семиместный кроссовер Tiggo 9, сообщает портал «Автоновости дня».

«Семиместный кроссовер Tiggo 9 в комплектациях Prime и Ultra 2025 года выпуска одномоментно подешевели на 500 тыс. рублей или 9,9-10,5%», — сообщает портал.

Цены на кроссовер начинаются от 4,25 млн рублей.

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Это самая крупная модель в линейке бренда (4810х1925 х1741 мм).

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее сообщалось, что бренд Tank 21 октября выведет на китайский рынок обновленный внедорожник 400.

