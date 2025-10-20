В Новосибирске на видео попало, как дети на самокатах ездили по тонкому льду

Mash: дети ездили на самокатах по тонкому льду в Новосибирске

В Новосибирске дети ездили по тонкому льду на самокатах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Хулиганье заметили на Акатуйском. Местные говорят, что с каждым днем желающих рискнуть жизнью все больше. Просят родителей устроить детям воспитательную беседу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое детей передвигаются на самокатах по заледенелой воде.

