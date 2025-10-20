Продажи китайских пикапов JAC T6 завершились в России

Продажи новых китайских пикапов JAC T6 завершились в России, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

«В сентябре у этой модели не было ни одной первичной регистрации. Всего с начала года на учет было поставлено 16 таких машин», — сообщает портал.

В России полноприводный пикап JAC T6 предлагался с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и 136-сильным мотором объемом два литра. Коробка передач — шестиступенчатая, механическая.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.