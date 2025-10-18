Две машины за ночь угнал и разгромил кувалдой житель Тамбовской области

В Тамбовской области молодой человек угнал и разбил кувалдой две машины за ночь

«Установлено, что подозреваемый, гуляя по улицам города, заметил припаркованный возле частного дома автомобиль, проник в салон, запустил двигатель ключом, оставленным владельцем на сидении, и уехал кататься на чужом транспортном средстве. Через некоторое время угонщик застрял на грунтовой дороге», — отмечается в сообщении.

Угонщик бросил застрявший пикап Иж-2717, а затем угнал еще и ВАЗ-2112. На втором угнанном автомобиле злоумышленник приехал к первому и разгромил обе машины кувалдой. Тяжелый инструмент он нашел в багажнике одного из автомобилей.

На месте происшествия молодой человек 2007 года рождения оставил отпечатки пальцев и следы обуви, что помогло полиции установить его личность. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

