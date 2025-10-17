На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новому закону о такси не соответствуют 8 из 10 самых популярных авто

В России 8 из 10 автомобилей такси не соответствуют новому закону
true
true
true
close
Shutterstock

Из 10 самых популярных автомобилей, работающих в такси в России, восемь не соответствуют требованиям нового закона о локализации. Такие данные приведены в исследовании маркетингового агентства НАПИ.

«Самой востребованной моделью в таксопарке является Hyundai Solaris, на который приходится 10,4% общего парка. Lada Granta занимает второе место в парке автомобилей всех годов выпуска (9,9%)», — отмечается в исследовании.

В десятку наиболее распространенных моделей автомобилей-такси входят также Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan, Skoda Rapid, Haval Jolion, Skoda Octavia, Kia Optima.

Из них только две модели Lada вошли в список машин, одобренных Минпромторгом для закупки в такси по новому закону, который вступит в силу в 2026 году. В министерстве пообещали внести в список разрешенных также Haval и Tenet, но пока этого не произошло.

Всего в России на 1 октября 2025 года числится 799,4 тыс. машин с действующим разрешением на таксомоторные перевозки.

Ранее стало известно, что в России могут ввести систему постоплаты на платных парковках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами