Новому закону о такси не соответствуют 8 из 10 самых популярных авто

Из 10 самых популярных автомобилей, работающих в такси в России, восемь не соответствуют требованиям нового закона о локализации. Такие данные приведены в исследовании маркетингового агентства НАПИ.
«Самой востребованной моделью в таксопарке является Hyundai Solaris, на который приходится 10,4% общего парка. Lada Granta занимает второе место в парке автомобилей всех годов выпуска (9,9%)», — отмечается в исследовании.
В десятку наиболее распространенных моделей автомобилей-такси входят также Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan, Skoda Rapid, Haval Jolion, Skoda Octavia, Kia Optima.
Из них только две модели Lada вошли в список машин, одобренных Минпромторгом для закупки в такси по новому закону, который вступит в силу в 2026 году. В министерстве пообещали внести в список разрешенных также Haval и Tenet, но пока этого не произошло.
Всего в России на 1 октября 2025 года числится 799,4 тыс. машин с действующим разрешением на таксомоторные перевозки.
Ранее стало известно, что в России могут ввести систему постоплаты на платных парковках.