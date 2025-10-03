К УАЗикам в такси добавили Haval и Tenet. Какие в итоге машины будут возить россиян

Минпромторг расширил перечень автомобилей, предписанных для закупки в качестве такси с 1 марта 2026 года. Помимо Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Voyah в список включили Haval, Tenet и машины, которые выпускает калининградский завод «Автотор». О том, какие в итоге автомобили начнут приезжать за клиентами в следующем году, — в материале «Газеты.Ru».

К вступлению в силу закона о локализации такси 1 марта 2026 года Минпромторг расширит список автомобилей, допущенных к закупке для таксомоторных перевозок. В список пообещали включить продукцию еще трех российских заводов.

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить,

в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet,

а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

Итоговый перечень автомобилей для работы в такси появится ближе к 1 марта 2026 года, он также будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и специнвестконтрактам (СПИК), добавили в министерстве.

Производящийся в Тульской области Haval Jolion оснащается моторами 1.5 мощностью 143 и 150 л.с. Автомобиль доступен с «механикой» и роботизированной трансмиссией, передним и полным приводом. Стоимость – от 2 до 2,6 млн рублей.

«Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси. Они продолжат эксплуатироваться до конца срока эксплуатации», — напомнили в Минпромторге.

Кандидаты

Среди относительно доступных моделей под брендом Haval на заводе в Тульской области выпускают кроссовер Jolion, а в Калужской – М6. Модельный ряд Tenet (эти машины начали собирать на бывшем заводе Volkswagen в Калуге) состоит из трех кроссоверов T4, T7 и T8.

Калининградский «Автотор» выпускает легковые машины Kaiyi, BAIC, SWM и «Амберавто».

Первая редакция списка автомобилей, допущенных для работы в такси, была опубликована Минпромторгом 1 октября. В него вошли почти все модели Lada, включая трехдверный внедорожник Niva Legend. Также работать в такси разрешили на внедорожниках «УАЗ Патриот» и «Хантер», «Москвичах». Еще в список вошли пять моделей Evolute и минивэн Sollers SP7.

Если допуск в таксомоторные перевозки автомобилей Haval, Tenet и продукции калининградского «Автотора» уже анонсирован, то относительно модельного ряда Solaris такой информации пока так и не появилось. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге выпускаются автомобили Solaris HS, HC, KRS и KRX (ранее известные как Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X соответственно).

«Газета.Ru» направила вопросы о мерах, принимаемых для получения допуска машин к таксомоторным перевозкам, в пресс-службы «Автотора», российского представительства Haval и компании «АГР» (выпускает Solaris и Tenet). На «Автоторе» и в Haval отказались от комментариев, из «АГР» на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

На чем ездят таксисты

По данным ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ), в настоящее время основу парка таксомоторов в России составляют машины европейских и китайских брендов.

«Сегодня лишь треть таксопарков использует российские машины, тогда как основа парка – европейские и китайские.

Большинство моделей из списка Минпромторга в такси не распространены,

при этом только 6-7 моделей из списка можно приобрести до 1,5 млн рублей», — говорила «Газете.Ru» исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.

По ее словам, на фоне роста цен и дорогого лизинга в 2025 году перевозчики смогут обновить не более 10% своих машин и предпочтут автомобили с максимальным ресурсом и минимальными расходами на содержание.

Что купят таксисты

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, в российских регионах перевозчики уже широко используют автомобили Lada и продолжат это делать, но в обновлении парка такси важную роль играет доступность по цене самих автомобилей и условий лизинга.

«По нынешним ценам вообще мало что подходит для закупки в такси.

Регионы продолжат покупать Lada, а крупные города – будут вынуждены покупать, видимо, Tenet и Haval. Haval – вообще машина понятная, в эксплуатации находится много Jolion, с ними хоть какая-то экономика понятна», — сказал Кадаков «Газете.Ru».

В целом для такси больше всего подходят модели, которые уже сейчас эксплуатируются. Большая часть – это Lada, а также Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda. И только во втором десятке – Chery и Haval, добавляет он.

«Понятно, что все это делается для поддержания российских производителей, локализация такси будет работать на них.

Насколько это кого-то из них спасет – неясно,

посмотрим на динамику продаж. Если это все не будет проходить по бизнес-модели таксомоторных перевозок – новые машины для такси не будут покупать, будут уходить в серую зону», — заключил Кадаков.

Список машин, разрешенных к использованию в такси, будет и дальше расширяться, с учетом ожидаемого перезапуска в России как минимум еще двух автозаводов, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В этот список должны включить еще пару компаний, например Belgee – потому что они наши, у нас союзное государство с Белоруссией,

и Belgee не зря на днях запустила седан класса C под названием S50. Так что понятно, что список будет расширяться, и до марта 2026 года он станет достаточно просторным», — прогнозирует Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

В пользу этого говорит и проект постановления правительства, который снижает целевой уровень баллов локализации для автопрома в рамках специнвестконтрактов с 7 тыс. до 5,5 тыс., аргументирует эксперт.

«Я думаю, что с появлением новых производств будет корректироваться и этот список», — заключил Моржаретто.