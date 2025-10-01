«Это просто невозможно»: Минпромторг раскрыл список автомобилей для работы в такси

Правозащитник Шапарин: авто из списка Минпромторга не подходят для работы в такси

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые будут допущены к работе в такси в рамках нового закона о локализации. По мнению ведомства, требованиям соответствуют более 20 моделей от шести российских брендов.

«В списке — седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Есть как автомобили с ДВС, так и последовательные гибриды и электромобили», — отмечают в Минпромторге.

Среди них: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel. Также в такси разрешили работать УАЗ Patriot и Hunter, Sollers SP7 и нескольким моделям Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky I-Jet, I-Space). Помимо них, в список вошли автомобили брендов Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

В Минпромторге отметили, что первичный перечень опубликовали заранее, чтобы проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок.

«Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории нашей страны в рамках заключенных специнвестконтрактов (СПИК) — с учетом обязательств по углублению локализации», — заявили в ведомстве.

Подходят ли эти машины для такси

Многие автомобили из списка Минпромторга едва ли подходят для работы в такси, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, некоторые отечественные модели из перечня имеют только механическую коробку передач, что будет сильно отпугивать водителей.

Также они отличаются низким уровня комфорта и высокой стоимостью — кондиционер в отечественных автомобилях зачастую предусмотрен только в старших версиях, что требует дополнительных вложений, подчеркнул правозащитник. Цена за российскую машину с минимальными условиями комфорта переваливает за 1,6–2 млн рублей.

При этом ряд автомобилей из списка Минпромторга, в частности УАЗ Patriot и Hunter, не имеют даже подушек безопасности.

«Вероятно, их включили чисто механическим образом, потому что представить их в такси просто невозможно», — считает Шапарин.

Аналогичное мнение выразил таксист и автор Telegram-канала «Омбудсмен Такси» Антон Максимов.

«Кто их покупать будет для такси? Законодательство прямо запрещает использование УАЗ Hunter, так как он имеет сертификацию категории N1G. То есть это грузовой автомобиль повышенной проходимости. А в такси допускаются только автомобили категории М1, то есть легковые <...> Я очень надеюсь, что они придут в себя ближе к марту 2026», — заявил он.

А вот модели «Москвич» в работе в такси уже зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны, считает Антон Шапарин.

«Москвич 3» — это жесткая и шумная машинка. Она дорога в обслуживании, имеет врожденные недостатки — ненадежную коробку передач, глючную мультимедиа и т.д. Он недорог (от 1,4 млн рублей), но сам форм-фактор кроссовера для такси малопригоден. «Москвич 6» лучше, но непропорционально дорогой (2,6 - 2,8 млн рублей)», — заявил он.

Также Шапарин подчеркнул, что имеющийся в перечне крупный минивэн Sollers SP-7 от 5 млн рублей найдет в такси крайне ограниченное применение, как и очень дорогие автомобили марки Voyah. Электромобили Evolute тоже не смогли прижиться в отрасли, считает собеседник.

«Недостаток зарядных станций, медленная зарядка с очередями, отсутствие стандартов на станциях (разные типы разъемов и протоколов), в холодное время обогрев съедает 30-40% заряда батареи, сокращая дальность хода и, как следствие, время работы автомобиля», — сказал он.

Шапарин добавил, что самозанятые таксисты не будут покупать указанные в списке автомобили и быстро уйдут в «бомбилы».

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Газете.Ru», что автомобили УАЗ, Evolute и Voyah не будут пользоваться спросом для работы в такси.

«Многое, что делает Минпромторг, неясно. Непонятны их посылы нам, простым гражданам», — сказал он.

Почему нет Haval и Solaris

В первичный список не вошли автомобили отечественного бренда Solaris, выпускающиеся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (переименован в «Автомобильный завод АГР»), обратила внимание «Газета.Ru». По неизвестной причине Минпромторг не включил в перечень и китайские машины Haval, которые собираются на заводе в Тульской области. О том, почему их нет в списке, не сообщается.

Редактор Telegram-канала «Автопоток» Сергей Цыганов полагает, что отсутствие в списке этих автомобилей обусловлено какими-либо дополнительными непубличными критериями отбора, помимо локализации.

«Отсутствие в списке брендов, которые достойны в него войти по уровню локализации, говорит о том, что нам публично не выдают полный перечень критериев, по которому Минпромторг составляет список машин. Очевидно, что и Solaris, и Haval проходят по уровню локализации и сильно превышают по уровню локализации любую модель Evolute», — рассуждает Цыганов в беседе с «Газетой.Ru».

Все условия по СПИКам, которые автопроизводители выполняют, индивидуальные. С каждой автокомпанией они обговариваются частным образом, и мы их знаем не до конца, а только в общих чертах — из той информации, которая была опубликована, добавляет он.

«Возможно, Evolute подтвердил контрактами с поставщиками свой будущий уровень локализации на три года вперед, а Solaris не смог этого сделать. Тем более, что скоро наступает дедлайн по возвращению корейцев. Весь проект Solaris живет в надежде на то, что они вернутся и продолжат поставки комплектующих. Если они не вернутся, проект может зависнуть», — предположил Цыганов.

В случае с Haval, возможно, государство пытается добиться от автопроизводителя каких-либо дополнительных уступок в рамках СПИК и деятельности этого автопроизводителя в России, отметил он.

Цены подскочат

Новый закон приведет к значительному подорожанию тарифов, рассказала «Газете.Ru» директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. В Москве и Санкт-Петербурге повышение составит 20–35% к 2026–2027 годам относительно текущего показателя.

Сегодня средняя фактическая стоимость поездки на такси в Москве из расчета 10 км составляет 900–950 рублей, рассказала эксперт. С учетом прибавки средний чек будет составлять примерно 1100–1250 рублей, ожидает собеседница.

«Увеличится и время подачи автомобиля. В городах-миллионниках ожидаем прибавку ко времени на 15–20%. Сильнее всего это будет выражаться в часы пик», — сказала Акимова.

Поездки на такси станут менее доступной повседневной услугой для россиян, добавила она. Сильнее всего дефицит водителей будет ощущаться в средних и малых городах, где работают преимущественно самозанятые таксисты.

Закон о локализации

Закон о локализации такси президент РФ Владимир Путин подписал в мае 2025 года. Документ вступит в силу с 1 марта 2026-го. Согласно новому закону, в такси будут работать машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках СПИК.

Оценивать локализацию автомобилей будут по балльной системе оценки автопромышленности, действующей с 2019 года. Минимальный уровень локализации должен превышать 3,2 тыс. баллов по аналогии с госзакупками автомобилей.

Это значит, что все иномарки автоматически попадают в России под запрет для таксомоторных перевозок.

Законопроект о локализации такси столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-сообщества и экспертов. К документу были предложены поправки, в том числе со стороны правительства. Среди них — отмена балльной системы оценки машин. Однако все предложения отклонил комитет ГД.