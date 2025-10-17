В Карелии шесть военнослужащих по контракту пострадали в жестком ДТП

В Карелии шесть военнослужащих по контракту и водитель автобуса пострадали в ДТП

В Карелии шесть военнослужащих по контракту и водитель микроавтобуса пострадали в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского военного округа.

«В результате ДТП получили незначительные травмы шесть военнослужащих по контракту и водитель автомобиля», — отметили там.

Получившие травмы военнослужащие после ДТП были госпитализированы.

До этого сообщалось, что в Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию.

По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с МО. Сообщалось о 13 пострадавших в ДТП.

