В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом заключенных

В Карелии 13 человек попали в больницу после ДТП с автобусом с заключенными

В больницу Карелии попали 13 человек в разных состояниях после ДТП с автобусом с заключенными. Об этом сообщает 78.ru.

«Среди пострадавших — водитель «Газели» и грузового авто. Самый младший пострадавший — 2003 года рождения, самый старший — 1970-го. У многих пассажиров серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Карелии автобус, перевозивший бывших заключенных, попал в аварию.

По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с МО.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошла перестрелка на автозаводе. На кадрах видно, как проезжает автомобиль и кричат люди, после чего слышны несколько выстрелов.

Ранее в Сочи конфликт водителей автобусов попал на видео.