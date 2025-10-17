Бывший автозавод General Motors в Петербурге готовят к выпуску китайских машин

Бывший завод General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург) готовят к выпуску новых моделей китайских автомобилей. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на описание вакансии переводчика с китайского языка, размещенной нынешним владельцем завода.

«Среди обязанностей — устный и письменный перевод. Однако наиболее интересная деталь указана в описании вакансии. «Временная позиция на период запуска новых моделей: срочный трудовой договор от 1 года с возможностью продления», — отмечается в публикации.

Можно предположить, что в указанный срок простаивающую производственную площадку собираются перезапустить в сотрудничестве с китайским партнером, отмечает «Деловой Петербург». В вакансиях для промплощадки в Шушарах не первый раз упоминается Китай: в сентябре для этого же завода искали руководителя инженерного отдела, отвечающего за передачу технических знаний от китайского отдела исследований и разработок, напоминает издание.

Ранее Tenet T4 включили в госпрограмму льготного автокредитования.