На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Петербурга бородатые мужчины на иномарке похитили человека

В Петербурге бородатые мужчины на иномарке похитили человека и выбили ему зубы
true
true
true
close
Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В центре Санкт-Петербурга трое мужчин на иномарке похитили прохожего, выбили ему зубы и вымогали деньги. Об этом сообщает Вневедомственная охрана по городу и Ленинградской области.

«Супруги шли по Гончарной улице, когда к ним внезапно подъехал автомобиль Datsun. Из иномарки выбежало несколько мужчин, которые силой затащили в салон машины ее спутника, а затем скрылись с места происшествия», — говорится в публикации.

Позднее 41-летнего похищенного мужчину удалось найти — он сам смог выбежать из машины похитителей. По его словам, группа преступников вымогала у него деньги, выбила зубы и приставляла нож к горлу.

Впоследствии троих нападавших удалось задержать, у них изъяли два ножа.

До этого в Армении автоугонщик заколол вилами врача-эндокринолога из Ростова и ее мужа, пытаясь похитить ее машину.

После произошедшего правоохранители задержали нападавшего и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Карелии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами