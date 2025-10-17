В центре Петербурга бородатые мужчины на иномарке похитили человека

В Петербурге бородатые мужчины на иномарке похитили человека и выбили ему зубы

В центре Санкт-Петербурга трое мужчин на иномарке похитили прохожего, выбили ему зубы и вымогали деньги. Об этом сообщает Вневедомственная охрана по городу и Ленинградской области.

«Супруги шли по Гончарной улице, когда к ним внезапно подъехал автомобиль Datsun. Из иномарки выбежало несколько мужчин, которые силой затащили в салон машины ее спутника, а затем скрылись с места происшествия», — говорится в публикации.

Позднее 41-летнего похищенного мужчину удалось найти — он сам смог выбежать из машины похитителей. По его словам, группа преступников вымогала у него деньги, выбила зубы и приставляла нож к горлу.

Впоследствии троих нападавших удалось задержать, у них изъяли два ножа.

