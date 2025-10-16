На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московским водителям назвали крайний срок для перехода на зимние шины

Метеоролог Позднякова: водителям в столице после выходных следует сменить резину
Антон Денисов/РИА «Новости»

Водителям столичного региона в начале следующей недели следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вообще, в принципе, в начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс 5 градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю. Так что уже об этом надо задуматься», – сказала Позднякова.

До этого эксперты «Чек Индекса» заявили, что подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей.

«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», - выяснили аналитики.

Также, выяснилось, для кого подходят шипованные шины, а для кого — «липучка».

По их словам, шипованная резина идеальна для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и на укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему путешествию.

